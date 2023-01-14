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Биткойн с начала года подорожал на 25%: что происходит на рынке криптовалют

Фото: Биткойн подорожал до 20 тысяч долларов (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Биткойн поднялся выше 20 тысяч долларов впервые более чем за два месяца. В субботу, 14 января, крупнейшая и самая известная криптовалюта подорожала на 4,6% до 20 853 долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

При этом биткойн вырос на 26,4% по сравнению с годовым минимумом в 16 496 долларов на 1 января.

По данным Bloomberg, второй по величине токен Ether вырос на 9,7%, а другие, такие как Cardano и Dogecoin, также продемонстрировали рост. Согласно данным CoinGecko, общая рыночная капитализация рынка криптовалют впервые с начала ноября превысила 1 триллион долларов.

Инфляция в США в декабре 2022 года снизилась (до 6,5%) впервые за 2,5 года, что усилило ожидания того, что Федеральная резервная система замедлит темпы повышения ставок и привело к падению доллара до девятимесячного минимума.

Это помогло повысить рисковые активы, такие как фондовый индекс Nasdaq 100, который рос шесть дней подряд.

"Последняя динамика цен на этой неделе, безусловно, обнадеживает", - сказал Шон Фаррелл, глава отдела стратегии цифровых активов в Fundstrat. По его словам, "существует высокая вероятность того, что цены на криптовалюту достигли абсолютного дна".

Цена биткойна находилась в узком диапазоне от 10 до 17 тысяч долларов в течение несколько недель до последнего прорыва. Восходящая траектория может придать еще больший оптимизм рынку, который в последние месяцы изо всех сил пытался найти хорошие новости, отмечает Bloomberg.

Напомним, в конце 2022 года произошел крах криптовалютной биржи FTX, а ее основатель Сэм Бэнкман-Фрид потерял состояние в 16 млрд долларов и деньги клиентов

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