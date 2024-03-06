Биткойн обвалился после достижения рекордного максимума

Биткойн 5 марта достиг максимума в 69 202 доллара, превысив рекордный пик ноября 2021 года. Затем он изменил курс и упал примерно на 7% до 63 400 долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Росту биткойна способствовали вливания денег инвесторами в криптопродукты, торгуемые на спотовой бирже США, и перспектива того, что глобальные процентные ставки могут упасть.

Некоторые эксперты полагают, что последнее стремительное ралли криптовалюты может иметь больше оснований, чем в 2021 году, поскольку все больше институциональных инвесторов вкладывают долгосрочные деньги, которые могут помочь токену сохранить свои высокие уровни на этот раз.

Почти 160%-ный рост биткойна с октября, из которых 44% пришелся только на февраль, резко контрастирует с 2022 годом, когда рынок погрузился в 18-месячную крипто-зиму, охваченную чередой громких корпоративных банкротств и скандалов.

Чистые потоки в 10 крупнейших спотовых биткойн-фондов США достигли 2,2 млрд за неделю, закончившуюся 1 марта, из которых более 2 млрд долларов поступило в iShares Bitcoin Trust компании BlackRock.

"Биткойн, по сути, шел вверх в течение нескольких дней", - сказал Стив Сосник, главный стратег Interactive Brokers, отметив, что "это нормально видеть небольшую фиксацию прибыли, когда какой-либо актив" растет так быстро.

Причины скачка

Помимо спроса со стороны более широкого круга инвесторов, биткойн и криптовалюта в целом получили импульс от перспективы снижения Федеральной резервной системой процентных ставок в США, что часто побуждает инвесторов перенаправлять капитал в активы, которые являются более доходными или более волатильными.

"Одна часть (ралли биткойнов) связана с в целом позитивным настроем в отношении риска в целом", - сказал Элвин Тан из RBC.

В частности, в этом году инвесторы скупали криптовалюты, технологические акции с мега-капитализацией и корпоративные облигации инвестиционного уровня.

Золото 5 марта также достигло рекордного уровня, поднявшись выше 2100 долларов за унцию на фоне ралли, вызванного растущими ставками на снижение процентной ставки в США в июне.

"(Криптовалюты) сейчас используются в качестве альтернативы золоту, когда рынки стремятся застраховаться от возросших рисков и более высоких процентных ставок", - сказал Стюарт Коул, главный экономист Equiti Capital. "Поэтому неудивительно, что я думаю, что когда вы видите рост цен на золото, криптовалюты делают то же самое".

Аналитики говорят, что биткойн также получил выгоду в преддверии апрельского так называемого сокращения вдвое - процесса, который происходит каждые четыре года, в ходе которого скорость выпуска токенов сокращается вдвое вместе с вознаграждениями, предоставляемыми майнерам. Предложение биткойнов ограничено 21 миллионом, из которых 19 миллионов уже добыты.

Несмотря на свою недавнюю популярность, для многих инвесторов биткойн просто слишком волатилен и ему не хватает реального применения, чтобы быть чем-то иным, кроме спекулятивного актива.

Рискованный актив

Отметим, биткойн - крайне нестабильный и рискованный актив. В течение дня его стоимость может изменяться более чем на 10%.

НБУ не считает криптовалюту платежным средством. Как отметила первый заместителя главы Национального банка Екатерина Рожкова, мы уже были свидетелями серьезных потрясений на этих рынках в США, "когда оказывалось, что криптовалюты, которые должны были быть обеспечены физическими долларами, оказались необеспеченными ничем, и это очень большие риски".