Біткойн оновив історичний максимум: скільки коштує криптовалюта
Біткойн в суботу, 13 березня, знову піднявся вище 59 тисяч доларів. В моменті криптовалюта подорожчала до 59 749 доларів - історичного максимуму.
Про це свідчать дані Coinmarketcap.
Зазначимо, біткойн досяг історичного максимуму в 58 354 доларів 21 лютого. В результаті його ринкова капіталізація перевищила 1 трильйон доларів. Потім біткойн впав до 45 тисяч доларів, однак у березні зростання відновилося.
Згідно з останнім звітом Goldman Sachs, станом на 4 березня річна прибутковість біткойна, становила близько 70%, була приблизно вдвічі вище, ніж у наступного найближчого конкурента, енергетичного сектора.
Нагадаємо, ринки криптовалюти в цьому році розгорілися, оскільки великі і компанії починають серйозно ставитися до класу активів, вкладаючи гроші в сектор і викликаючи довіру дрібних спекулянтів.
Зростання біткойна було викликане ознаками того, що він завойовує визнання серед основних інвесторів і компаній, від Tesla і Mastercard до BNY Mellon. Тим не менш, багато аналітиків та інвесторі як і раніше скептично ставляться до неоднозначно регульованих і дуже волатильних цифрових активів, які все ще мало використовуються для торгівлі.