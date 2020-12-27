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Биткойн дважды за день побил рекорд: уже превысил 26 000 долларов

Автор: Артур Родивилов

Стоимость биткойна второй раз за день побила исторический максимум, превысив 26 тысяч долларов. На 04:00 по киевскому времени биткоин дорожает на 7,02 процента, до 26 546 долларов.

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Об этом свидетельствуют данные на криптовалютной биржи Coindesk.

В прошлый раз биткойн побил исторический максимум утром 26 декабря. Тогда его стоимость впервые превысила 25 тысяч долларов.

Сейчас инвесторы идут на рискованные сделки из-за масштабных вливаний Федеральной резервной системы (ФРС) и других центробанков в экономику.

Также цену криптовалюты подстегивает общий позитив на новостях о том, что пандемию коронавируса удастся победить за счет появления эффективных вакцин.

Напомним, в середине декабря биткойн впервые превысил 23 тысячи долларов. Он вырос 17 числа почти на 20% за один день и впоследствии достиг 24 000 долларов к 20 декабря.

Ранее вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что в следующем году крипто-компании впервые смогут легально работать в Украине. Однако только в том случае, если будет принят соответствующий закон.

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