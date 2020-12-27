Біткойн двічі за день побив рекорд: вже перевищив 26 000 доларів

Вартість біткойна другий раз за день побила історичний максимум, перевищивши 26 тисяч доларів. На 04:00 за київським часом біткойн дорожчає на 7,02 відсотка, до 26 546 доларів.

Про це свідчать дані на криптовалютної біржі Coindesk.

Минулого разу біткойн побив історичний максимум вранці 26 грудня. Тоді його вартість перевищила 25 тисяч доларів.

Зараз інвестори йдуть на ризиковані угоди через масштабні вливання Федеральної резервної системи (ФРС) та інших центробанків в економіку.

Також ціну криптовалюти підстьобує загальний позитив на новинах про те, що пандемію коронавірусу вдасться перемогти коштом появи ефективних вакцин.

Нагадаємо, в середині грудня біткойн вперше перевищив 23 тисячі доларів. Він виріс 17 числа майже на 20% за один день і згодом досяг 24 000 доларів до 20 грудня.

Раніше віце-прем'єр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що в наступному році крипто-компанії вперше зможуть легально працювати в Україні. Однак тільки в тому випадку, якщо буде прийнятий відповідний закон.