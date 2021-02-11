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Биткойн достиг уровня в 48,5 тысяч долларов: что послужило причиной

Автор: Александр Белоус

Биткойн вырос в четверг, 11 февраля, более чем на 8% до рекордно высокого уровня в 48 481 доллар. Это произошло после того, как Bank of NY Mellon заявил, что сформировал подразделение цифровых активов.

Об этом сообщает агентство Reuters.

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Ожидается, что новое подразделение BNY Mellon начнет работать в конце этого года. Оно должно помочь клиентам хранить, передавать и выпускать цифровые активы.

Ранее на этой неделе цена биткойна поднялась до рекордного уровня после того, как Tesla Inc Илона Маска объявила, что купила криптовалюту на сумму 1,5 млрд долларов и вскоре примет ее в качестве формы оплаты за свои автомобили. На новостях от Tesla биткойн достиг рекорда в 47 565 долларов.

Биткойн подорожал более чем на 60% с начала этого года после роста более чем на 300% в 2020 году.

Напомним, криптовалюта биткойн (bitcoin) потребляет почти столько же электроэнергии, сколько вся Украина. Если бы биткойн был страной, то вошел бы в топ-30 мировых потребителей электричества. Исследователи университета подсчитали, что биткойн потребляет около 121,36 ТВт*ч в год, поскольку майнинг криптовалюты требует много энергии.

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