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Біткойн досяг рівня в 48,5 тисяч доларів: що послужило причиною

Автор: Олександр Білоус

Біткойн виріс у четвер, 11 лютого, більш ніж на 8% до рекордно високого рівня в 48 481 долар. Це сталося після того, як Bank of NY Mellon заявив, що сформував підрозділ цифрових активів.

Про це повідомляє агентство Reuters.

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Очікується, що новий підрозділ BNY Mellon почне працювати в кінці цього року. Вона повинна допомогти клієнтам зберігати, передавати і випускати цифрові активи.

Раніше на цьому тижні ціна биткойна піднялася до рекордного рівня після того, як Tesla Inc Ілона Маска оголосила, що купила криптовалюту на суму 1,5 млрд доларів і незабаром прийме її як форми оплати за свої автомобілі. На новинах від Tesla біткойн досяг рекорду в 47 565 доларів.

Біткойн подорожчав більш ніж на 60% з початку цього року після зростання більш ніж на 300% у 2020 році.

Нагадаємо, криптовалюта біткойн (bitcoin) споживає майже стільки ж електроенергії, скільки вся Україна. Якби біткойн був країною, то увійшов би в топ-30 світових споживачів електрики. Дослідники університету підрахували, що біткойн споживає близько 121,36 ТВт*год на рік, оскільки майнінг криптовалюти вимагає багато енергії.

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