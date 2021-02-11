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Биткойн потребляет почти столько же электроэнергии, сколько вся Украина, - BBC

Новина українською → Четверг 11 февраля 2021 10:36
Биткойн потребляет почти столько же электроэнергии, сколько вся Украина, - BBC Фото: биткойн (GettyImages)
Автор: РБК-Украина

Криптовалюта биткойн (bitcoin) потребляет почти столько же электроэнергии, сколько вся Украина. Если бы биткойн был страной, то вошел бы в топ-30 мировых потребителей электричества.

Это следует из публикации BBC, в которой использованы данные анализа Кембриджского университета.

Исследователи университета подсчитали, что биткойн потребляет около 121,36 ТВт*ч в год, поскольку майнинг криптовалюты требует много энергии. По их мнению, данная тенденция вряд ли изменится, если курс биткойна не упадет.

На этой неделе курс криптовалюты достигал рекордных 48 000 долларов и такой рост создает еще больше стимулов для майнеров.

Для сравнения, согласно данным Кембриджского университета, Аргентина потребляет 121 ТВт*ч, Нидерланды - 108,8 ТВт*ч, ОАЭ - 113,20 ТВт*ч и Норвегия - 122,20 ТВт*ч. Данные по Украине не приводятся, но она указана в инфографике в одной позиции от биткойна.

Биткойн потребляет почти столько же электроэнергии, сколько вся Украина, - BBC

Фото: инфографика BBC

По оценке университета, используемая биткойном энергия равна той, которая нужна для работы всех чайников в Британии в течение 27 лет.

Напомним, на этой неделе биктойн несколько раз обновлял исторический рекорд.

В ситуации разбиралось РБК-Украина в материале "Новый рекорд биткойна: почему дорожает криптовалюта и при чем здесь Илон Маск".

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