Биткойн потребляет почти столько же электроэнергии, сколько вся Украина, - BBC

Криптовалюта биткойн (bitcoin) потребляет почти столько же электроэнергии, сколько вся Украина. Если бы биткойн был страной, то вошел бы в топ-30 мировых потребителей электричества.

Это следует из публикации BBC , в которой использованы данные анализа Кембриджского университета.

Исследователи университета подсчитали, что биткойн потребляет около 121,36 ТВт*ч в год, поскольку майнинг криптовалюты требует много энергии. По их мнению, данная тенденция вряд ли изменится, если курс биткойна не упадет.

На этой неделе курс криптовалюты достигал рекордных 48 000 долларов и такой рост создает еще больше стимулов для майнеров.

Для сравнения, согласно данным Кембриджского университета, Аргентина потребляет 121 ТВт*ч, Нидерланды - 108,8 ТВт*ч, ОАЭ - 113,20 ТВт*ч и Норвегия - 122,20 ТВт*ч. Данные по Украине не приводятся, но она указана в инфографике в одной позиции от биткойна.

Фото: инфографика BBC

По оценке университета, используемая биткойном энергия равна той, которая нужна для работы всех чайников в Британии в течение 27 лет.