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Биткойн за день подешевел более чем на 10%: что стало причиной

Автор: Александр Белоус

Биткойн упал на 12,14% до 47,176 тысяч долларов в субботу 4 декабря. Как и в случае со многими рисковыми активами, на биткойн повлияли опасения по поводу штамма "Омикрон".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters.

Биткойн, самая большая и самая известная криптовалюта в мире, уже упала на 31,6% с годового максимума в 69 тысяч долларов, достигнутого 10 ноября.

По словам директора-распорядителя МВФ Кристалины Георгиевой, недавние прогнозы роста мировой экономики от Международного валютного фонда, вероятно, будут понижены из-за появления штамма "Омикрон".

Omicron появился во многих странах мира, и многие правительства ограничили правила поездок, чтобы сдержать этот вариант.

"Главной проблемой по-прежнему является весь штамма "Омикрон". Здесь существует огромная неопределенность", - сказал Рэнди Фредерик, вице-президент по торговле и деривативам Charles Schwabю

Индекс доллара на прошлой неделе достиг самого высокого уровня с июля 2020 года.

Напомним, директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что из-за штамма "Омикрон" существуют риски для мировой экономики, а темпы роста могут снизиться.

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Биткоин