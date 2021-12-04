Біткойн за день подешевшав більш ніж на 10%: що стало причиною

Біткойн, найбільша і найвідоміша криптовалюта у світі, вже впала на 31,6% з річного максимуму в 69 тисяч доларів, досягнутого 10 листопада.

За словами директора-розпорядника МВФ Кристаліни Георгієвої, недавні прогнози зростання світової економіки від Міжнародного валютного фонду, ймовірно, будуть знижені через появу штаму "Омікрон".

Omicron з'явився в багатьох країнах світу, і багато урядів обмежили правила поїздок, щоб стримати цей варіант.

"Головною проблемою як і раніше є весь штаму "Омікрон". Тут існує величезна невизначеність", - сказав Ренді Фредерік, віце-президент з торгівлі та деривативів Charles Schwab

Індекс долара минулого тижня досяг найвищого рівня з липня 2020 року.