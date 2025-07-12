Біткоїн б'є рекорди. Чи готові великі банки вкладатися у "крипту"

Як зазначив в коментарі РБК-Україна заступник директора з торгівлі цінними паперами інвестиційної компанії Dragon Capital Сергій Фурса, провідні інвестиційні компанії не інвестують у криптовалюту з довгостроковою перспективою.

"Серйозні інвестиційні фонди або банки не використовують криптовалюту як довгостроковий актив, наприклад, як облігації уряду США", - сказав Сергій Фурса.

На його думку, ринок криптовалют – це "бульбашка", тобто створення ціни на актив, вартість якого сумнівна. “Сама криптовалюта нічого не варта”, - наголосив Сергій Фурса.

Чи є криптовалюти грошима?

На думку голови експертно-аналітичної ради "Українського аналітичного центру" Бориса Кушнірука, криптовалюти не можна назвати грошима. Він сказав, що гроші мають виконувати чотири основні функції – засобу платежу, засобу обігу, міри вартості і засобу заощадження.

"Насправді всі децентралізовані криптовалюти є спекулятивними активами тому, що вони не можуть виконувати функцію грошей. Ви можете зробити покупку за криптовалюту, але забезпечити виконання всіх чотирьох функцій грошей одночасно децентралізовані криптовалюти не можуть", - сказав він в коментарі РБК-Україна.

Фото: Криптовалюта не є справжніми грошима (Getty Images)

Борис Кушнірук також притримується думки, що у криптовалюти немає реальної цінності. "Що таке криптовалюта? Це віртуальний актив, за яким немає ніякої вартості", - сказав експерт, додавши, що звичайні гроші мають за собою економіку країни, яку вони обслуговують.

Чому фінансові компанії можуть інвестувати у крипту?

Сергій Фурса припустив, що деякі інвестфонди можуть займатися спекулятивною торгівлею криптовалютою. "Можливо, хтось займається короткостроковими спекуляціями, щоб заробити на стрибках курсу. Може, хтось це робить", - сказав Сергій Фурса.

Борис Кушнірук навів приклад американського інвестиційного фонду BlackRock, який на початку 2024 року створив окремий фонд BlackRock's iShares Bitcoin Trust, для залучення інвестицій у криптовалюту Bitcoin.

У проспекті цього фонду, а саме у розділі "Ризики", вказується, що акції фонду дуже волатильні, вони можуть втратити значну частину своєї вартості. Також наводяться приклади значного падіння вартості Bitcoin у минулому і наголошується, що такі випадки можуть повторитися.

"Надзвичайна волатильність може зберігатися, і вартість акцій може значно знизитися в майбутньому без відновлення. Траст (інвестфонд - ред.) не управляється активно та не вживатиме жодних заходів, щоб скористатися перевагами або пом'якшити наслідки волатильності ціни біткойна", - зазначається у проспекті.

Фото: Є ризик того, що вартість криптоактивів може впасти до низького рівня без відновлення (Getty Images)