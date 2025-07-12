Биткоин бьет рекорды. Готовы ли крупные банки вкладываться в "крипту"

Как отметил в комментарии РБК-Украина заместитель директора по торговле ценными бумагами инвестиционной компании Dragon Capital Сергей Фурса, ведущие инвестиционные компании не инвестируют в криптовалюту с долгосрочной перспективой.

"Серьезные инвестиционные фонды или банки не используют криптовалюту как долгосрочный актив, например, как облигации правительства США", - сказал Сергей Фурса.

По его мнению, рынок криптовалют - это "пузырь", то есть создание цены на актив, стоимость которого сомнительна. "Сама криптовалюта ничего не стоит", - подчеркнул Сергей Фурса.

Являются ли криптовалюты деньгами?

По мнению главы экспертно-аналитического совета "Украинского аналитического центра" Бориса Кушнирука, криптовалюты нельзя назвать деньгами. Он сказал, что деньги должны выполнять четыре основные функции - средства платежа, средства обращения, меры стоимости и средства сбережения.

"На самом деле все децентрализованные криптовалюты являются спекулятивными активами потому, что они не могут выполнять функцию денег. Вы можете совершить покупку за криптовалюту, но обеспечить выполнение всех четырех функций денег одновременно децентрализованные криптовалюты не могут", - сказал он в комментарии РБК-Украина.

Фото: Криптовалюты не являются настоящими деньгами (Getty Images)

Борис Кушнирук также придерживается мнения, что у криптовалют нет реальной ценности. "Что такое криптовалюта? Это виртуальный актив, за которым нет никакой стоимости", - сказал эксперт, добавив, что обычные деньги имеют за собой экономику страны, которую они обслуживают.

Почему финансовые компании могут инвестировать в крипту?

Сергей Фурса предположил, что некоторые инвестфонды могут заниматься спекулятивной торговлей криптовалютой. "Возможно, кто-то занимается краткосрочными спекуляциями, чтобы заработать на скачках курса. Может, кто-то это делает", - сказал Сергей Фурса.

Борис Кушнирук привел пример американского инвестиционного фонда BlackRock, который в начале 2024 года создал отдельный фонд BlackRock's iShares Bitcoin Trust, для привлечения инвестиций в криптовалюту Bitcoin.

В проспекте этого фонда, а именно в разделе "Риски", указывается, что акции фонда очень волатильны, они могут потерять значительную часть своей стоимости. Также приводятся примеры значительного падения стоимости Bitcoin в прошлом и отмечается, что такие случаи могут повториться.

"Чрезвычайная волатильность может сохраняться, и стоимость акций может значительно снизиться в будущем без восстановления. Траст (инвестфонд - ред.) не управляется активно и не будет принимать никаких мер, чтобы воспользоваться преимуществами или смягчить последствия волатильности цены биткойна", - отмечается в проспекте.

Фото: Есть риск того, что стоимость криптоактивов может упасть до низкого уровня без восстановления (Getty Images)