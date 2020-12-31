Биткоин вновь обновил исторический рекорд: цена превысила 29 тысяч долларов

Фото: биткоин (flickr.com/andrewbinetter)

Стоимость биткоина продолжает рост. По состоянию на 31 декабря стоимость одного биткоина превысила 29 тысяч долларов, обновив исторический рекорд.

Об этом свидетельствуют данные криптовалютной биржи Coindesk.

В ходе торговой сессии биткоин подорожал более чем на 5%. Его стоимость составила 29,05 тысяч долларов.

На долю биткоина приходится примерно 70,5% всего глобального рынка криптовалют.

Напомним, в воскресенье, 27 декабря, биткоин преодолел сразу три психологические отметки - в 25, 26 и 27 тысяч долларов.

Также РБК-Украина писало о причинах роста биткоина на торговом рынке. Тогда эксперты называли одной из причин роста биткоина влияние проекта Thether, в котором недавно было выпущено большое количество монет.

Кроме этого сообщалось, что в Украине планируют в 2021 году легализовать работу крипто-компаний. Для этого необходимо, чтобы парламент принял соответствующий закон.

Отметим, Национальный банк Украины (НБУ) на 31 декабря 2020 года - 4 января 2021 года установил официальный курс на уровне 28,27 гривен за доллар.