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Биткоин вновь обновил исторический максимум: цена превысила 64 тысячи долларов

Автор: Анастасия Рокитна

Цена криптовалюты биткойн обновила исторический максимум. По состоянию на утро 14 апреля, биткоин стоит 64 тысячи долларов.

Об этом сообщает CoinDesk.

Так, по состоянию на утро цена биткоина выросла на 5,79% и достигла уровня 64 474 долларов.

Общая стоимость рыночной капитализации биткоина выросла до 1,21 трлн долларов. Рост капитализации за сутки составил почти 74 млрд долларов.

Отметим, в этом году крупнейшая в мире криптовалюта выросла в цене более чем вдвое на фоне растущего признания ее в качестве инвестиции и средства платежа, а также поскольку инвесторы ищут высокодоходные активы с низкими процентными ставками.

Вчера стоимость валюты составила 63 066 тысяч долларов.

Напомним, международная платежная система PayPal запускает расчеты криптовалютами.

Ранее Илон Маск первоапрельским твитом поднял стоимость криптовалюты Dogecoin на 20%.

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