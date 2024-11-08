Bitcoin вперше в історії досяг 77 тисяч доларів на тлі перемоги Трампа

Перша криптовалюта позитивно відреагувала на перемогу Дональда Трампа на президентських виборах у США і почала оновлювати ATH (максимуми) вєже в день виборів.

Зауважимо, що попередньої вершини в 73,737 долара Bitcoin досягнув 14 березня 2024 року на ажіотажі навколо запуску соптових біткоїн-ETF. Але вже 6 листопада біткоїн пробив цей рівень і закріпився на 75 тисяч доларів.

Однак станом на сьогодні, 8 листопада, Bitcoin кілька разів оновлював максимум, відскочивши від позначки в 77 тисяч доларів, яка зараз є рівнем опору.

Раніше експерти припускали, що перша криптовалюта може зрости до 80 тисяч доларів у разі перемоги Трампа, а до кінця року прогнозують зростання до 90-100 тисяч доларів.