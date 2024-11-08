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Bitcoin впервые в истории достиг 77 тысяч долларов на фоне победы Трампа

Фото: Bitcoin несколько раз обновил максимумы (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Bitcoin впервые в истории достиг 77 тысяч долларов. Эксперты предполагали, что в случае победы новоизбранного президента США Дональда Трампа, цена на криптовалюту может возрасти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Binance.

Первая криптовалюта положительно отреагировала на победу Дональда Трампа на президентских выборах в США и начала обновлять ATH (максимумы) ежедневно в день выборов.

Заметим, что предыдущая вершина в 73,737 доллара Bitcoin достигла 14 марта 2024 года на ажиотаже вокруг запуска соптовых биткоин-ETF. Но уже 6 ноября биткоин пробил этот уровень и закрепился на 75 тысяч долларов.

Однако по состоянию на сегодняшний день, 8 ноября, Bitcoin несколько раз обновлял максимум, отскочив от отметки в 77 тысяч долларов, которая сейчас является уровнем сопротивления.

Ранее эксперты предполагали, что первая криптовалюта может возрасти до 80 тысяч долларов в случае победы Трампа, а до конца года прогнозируют рост до 90-100 тысяч долларов.

Заметим, что ранее РБК-Украина писало, что по прогнозу инвестиционного фонда Pantera Capital, к 2028 году курс биткойна может стремительно вырасти в цене.

Отметим, что курс криптовалюты не редко "прыгает", реагируя на различные политические, экономические и социальные события в мире.

Нынешние президентские выборы в США – не исключение. К слову, ранее биткойн также обновлял свой рекорд после заявления Илона Маска об инвестициях в криптовалюту еще в 2021 году.

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