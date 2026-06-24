Bitcoin впав нижче 60 тисяч. Що злякало ринок

За даними CoinGlass, за останню добу було ліквідовано майже 800 млн доларів у криптовалютних довгих позиціях.

Що налякало ринок

Bloomberg пише про два ключові фактори. По-перше, ринок переоцінює стійкість фінансової моделі Strategy (колишня MicroStrategy) Майкла Сейлора – найбільшого корпоративного покупця Bitcoin.

По-друге, роздрібні трейдери масово переключають капітал з криптовалюти на акції компаній зі штучним інтелектом.

"Ринок переоцінює весь маховик MSTR та STRC", – заявив Шилян Тан, керуючий партнер Monarq Asset Management.

Що далі

Падіння відбувається напередодні п'ятничного квартального закінчення терміну дії опціонів Bitcoin на суму близько 10 млрд доларів.

За даними Deribit, це може спричинити ще різкіші стрибки ціни - як вгору, так і вниз.