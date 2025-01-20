Bitcoin вкотре побив свій історичний максимум: скільки коштує монета

Bitcoin

Біткоїн (Bitcoin) - це децентралізована цифрова валюта, яка працює без посередників, таких як банки або уряди. Він заснований на технології блокчейн - розподіленій базі даних, де записуються всі транзакції.

Біткоїн використовується для онлайн-платежів, інвестицій і збереження капіталу. Транзакції відбуваються напряму між користувачами. Для зберігання криптовалюти використовуються цифрові гаманці. Через нестабільність курсу Bitcoin вважається ризикованим, але перспективним активом.

Як пише Reuters, протягом 2025 року Bitcoin може зрости удвічі, як це було й у 2024-му.

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