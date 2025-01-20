Bitcoin вкотре побив свій історичний максимум: скільки коштує монета

Ціна Bitcoin злетіла до нового історичного максимуму в день інавгурації 47-го президента Сполучених Штатів Америки (США) Дональда Трампа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CryptoPotato .

Станом на зараз ринкова капіталізація Bitcoin перевищує 2,1 трлн доларів, що робить його сьомим за величиною активом.

Як пише видання, за останні дні криптовалюта пережила "шалену гонку" після того, як в п'ятницю, 17 грудня, Трамп запустив власну монету-мем. Зокрема вже вчора, 19 січня, власну монету запустила й майбутня перша леді Меланія Трамп, після чого Bitcoin впав нижче 100 тисяч доларів .

Протягом останнього дня монет додала близько декількох тисяч доларів й станом на 10 ранку коштує 107,8 тисячі доларів (4,54 млн гривень) .

Bitcoin

Біткоїн (Bitcoin) - це децентралізована цифрова валюта, яка працює без посередників, таких як банки або уряди. Він заснований на технології блокчейн - розподіленій базі даних, де записуються всі транзакції.

Біткоїн використовується для онлайн-платежів, інвестицій і збереження капіталу. Транзакції відбуваються напряму між користувачами. Для зберігання криптовалюти використовуються цифрові гаманці. Через нестабільність курсу Bitcoin вважається ризикованим, але перспективним активом.

Як пише Reuters, протягом 2025 року Bitcoin може зрости удвічі, як це було й у 2024-му.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.