Bitcoin в очередной раз побил свой исторический максимум: сколько стоит монета

Цена Bitcoin взлетела до нового исторического максимума в день инаугурации 47-го президента Соединенных Штатов Америки (США) Дональда Трампа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CryptoPotato .

В течение последнего дня монета прибавила около нескольких тысяч долларов и по состоянию на 10 утра стоит 107,8 тысячи долларов (4,54 млн гривен).

Как пишет издание, за последние дни криптовалюта пережила "бешеную гонку" после того, как в пятницу, 17 декабря, Трамп запустил собственную монету-мем. В частности уже вчера, 19 января, собственную монету запустила и будущая первая леди Мелания Трамп, после чего Bitcoin упал ниже 100 тысяч долларов.

По состоянию на сейчас рыночная капитализация Bitcoin превышает 2,1 трлн долларов, что делает его седьмым по величине активом.