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Bitcoin вдруге за тиждень побив рекорд: коштував понад 80 тисяч доларів

Фото: Bitcoin вдруге за тиждень побив рекорд (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Bitcoin вдруге за тиждень побив рекорд ціни. На сьогодні він вартує близько 80 тисяч доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Binance.

Сьогодні, за даними біржі Binance, Bitcoin пробив позначку в 80 тисяч доларів, але після цього впав до 79 тисяч доларів.

Зауважимо, що Bitcoin почав активно дорожчати на тлі перемоги Дональда Трампа на виборах у США, адже він підтримує криптовалюти. 

Нагадаємо, що минулого разу рекорд був побитий 8 листопада. Тоді Bitcoin вперше в історії досяг 77 тисяч доларів.

Експерти відразу припустили, що через перемогу новообраного президента США Дональда Трампа ціна на криптовалюту може зрости.

До слова, раніше біткойн оновлював свій рекорд після заяви Ілона Маска про інвестиції у криптовалюту ще у 2021-му.

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