Bitcoin второй раз за неделю побил рекорд: стоил более 80 тысяч долларов

Bitcoin второй раз за неделю побил рекорд цены. На сегодняшний день он стоит около 80 тысяч долларов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Binance.
Сегодня, по данным биржи Binance, Bitcoin пробил отметку в 80 тысяч долларов, но после этого упал до 79 тысяч долларов.
Отметим, что Bitcoin начал активно дорожать на фоне победы Дональда Трампа на выборах в США, ведь он поддерживает криптовалюты.
Напомним, что в прошлый раз рекорд был побит 8 ноября. Тогда Bitcoin впервые в истории достиг 77 тысяч долларов.
Эксперты сразу предположили, что из-за победы новоизбранного президента США Дональда Трампа цена на криптовалюту может возрасти.
К слову, ранее биткойн обновлял свой рекорд после заявления Илона Маска об инвестициях в криптовалюту еще в 2021 году.
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