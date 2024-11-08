Bitcoin вперше в історії досяг 77 тисяч доларів на тлі перемоги Трампа
Bitcoin вперше в історії досяг 77 тисяч доларів. Експерти припускали, що у разі перемоги новообраного президента США Дональда Трампа ціна на криптовалюту може зрости.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Binance.
Перша криптовалюта позитивно відреагувала на перемогу Дональда Трампа на президентських виборах у США і почала оновлювати ATH (максимуми) вєже в день виборів.
Зауважимо, що попередньої вершини в 73,737 долара Bitcoin досягнув 14 березня 2024 року на ажіотажі навколо запуску соптових біткоїн-ETF. Але вже 6 листопада біткоїн пробив цей рівень і закріпився на 75 тисяч доларів.
Однак станом на сьогодні, 8 листопада, Bitcoin кілька разів оновлював максимум, відскочивши від позначки в 77 тисяч доларів, яка зараз є рівнем опору.
Раніше експерти припускали, що перша криптовалюта може зрости до 80 тисяч доларів у разі перемоги Трампа, а до кінця року прогнозують зростання до 90-100 тисяч доларів.
Зауважимо, що раніше РБК-Україна писало, що за прогнозом інвестиційного фонду Pantera Capital, до 2028 року курс біткойна може стрімко зрости у ціні.
Зазначимо, що курсу криптовалюти не рідко "стрибає", реагуючі на різні політичні, економічні та соціальні події у світі.
Нинішні президентські вибори в США - не виключення. До слова, раніше біткойн також оновлював свій рекорд після заяви Ілона Маска про інвестиції у криптовалюту ще у 2021-му.
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