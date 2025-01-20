Bitcoin в перші хвилини промови Трампа почав стрімко падати

Варто зауважити, що протягом цього дня вартість монет додала близько декількох тисяч доларів й станом на 10 ранку коштувала 107,8 тисячі доларів (4,54 млн гривень).

Однак в перші хвилини промови Трампа ціна біткоїна впала з понад 107 000 доларів до менш ніж 102 000 доларів, оскільки ринок готується до його дій щодо індустрії після його численних обіцянок під час передвиборчої кампанії.

Bitcoin

Bitcoin - це цифрова валюта, яка працює без посередників, таких як банки або уряди. Валюту було засновано на технології блокчейн - розподіленій базі даних, де записуються всі транзакції.