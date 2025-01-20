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Bitcoin в перші хвилини промови Трампа почав стрімко падати

Ілюстративне фото: Bitcoin в перші хвилини промови Трампа почав стрімко падати(Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Ціна Bitcoin різко впала під час промови після інавгурації 47-го президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CryptoPotato.

Варто зауважити, що протягом цього дня вартість монет додала близько декількох тисяч доларів й станом на 10 ранку коштувала 107,8 тисячі доларів (4,54 млн гривень)

Однак в перші хвилини промови Трампа ціна біткоїна впала з понад 107 000 доларів до менш ніж 102 000 доларів, оскільки ринок готується до його дій щодо індустрії після його численних обіцянок під час передвиборчої кампанії.

Bitcoin

Bitcoin - це цифрова валюта, яка працює без посередників, таких як банки або уряди. Валюту було засновано на технології блокчейн - розподіленій базі даних, де записуються всі транзакції.

За даними Reuters, протягом 2025 року Bitcoin може зрости удвічі, як це було й у 2024-му.

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