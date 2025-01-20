RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны

Bitcoin в первые минуты речи Трампа начал стремительно падать

Иллюстративное фото: Bitcoin в первые минуты речи Трампа начал стремительно падать(Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Цена Bitcoin резко упала во время речи после инаугурации 47-го президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CryptoPotato.

Стоит заметить, что в течение этого дня стоимость монет прибавила около нескольких тысяч долларов и по состоянию на 10 утра стоила 107,8 тысячи долларов (4,54 млн гривен).

Однако в первые минуты речи Трампа цена биткоина упала с более 107 000 долларов до менее чем 102 000 долларов, поскольку рынок готовится к его действиям в отношении индустрии после его многочисленных обещаний во время предвыборной кампании.

Биткойн

Bitcoin - это цифровая валюта, которая работает без посредников, таких как банки или правительства. Валюта была основана на технологии блокчейн - распределенной базе данных, где записываются все транзакции.

По данным Reuters, в течение 2025 года Bitcoin может вырасти вдвое, как это было и в 2024-м.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиДональд ТрампБиткоин