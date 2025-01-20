Bitcoin в первые минуты речи Трампа начал стремительно падать

Стоит заметить, что в течение этого дня стоимость монет прибавила около нескольких тысяч долларов и по состоянию на 10 утра стоила 107,8 тысячи долларов (4,54 млн гривен).

Однако в первые минуты речи Трампа цена биткоина упала с более 107 000 долларов до менее чем 102 000 долларов, поскольку рынок готовится к его действиям в отношении индустрии после его многочисленных обещаний во время предвыборной кампании.

Биткойн

Bitcoin - это цифровая валюта, которая работает без посредников, таких как банки или правительства. Валюта была основана на технологии блокчейн - распределенной базе данных, где записываются все транзакции.