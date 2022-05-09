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Щоб не бити по українцям. Російські льотчики вистрілюють боєприпаси у полях

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Україна, Понеділок 09 травня 2022 12:58
Щоб не бити по українцям. Російські льотчики вистрілюють боєприпаси у полях Фото: льотчики РФ вистрілюють боєприпаси у полях (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Розуміючи злочинну суть "спецоперації" президента РФ Володимира Путіна в Україні, деякі пілоти саботують виконання наказів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма.

"Згідно з перехопленнями, які у нас є, деякі росіяни, які вміють думати, окремі пілоти, часто відстрілювалися в полі, щоб не виконувати злочинні накази", - сказав він.

Кім подякував цим російським військовим за свідомість.

"Дякую за це. Так і надалі робіть, нікого не слухайте", - сказав він.

Як повідомлялося, російські окупанти не горять бажанням воювати з ЗСУ віч-на-віч. У Запорізькій області солдати РФ спеціально розстрілюють свої автомобілі, щоб не їхати на передову - помирати все ж таки ніхто не хоче.

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