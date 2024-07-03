Бісіклета Беллінгема та соло Вільямса: відео кандидатів УЄФА на гол 1/8 фіналу Євро-2024

До переліку номінантів традиційно потрапили чотири футболісти. За приз позмагаються півзахисник збірної Англії Джуд Беллінгем, вінгер Іспанії Ніко Вільямс, швейцарський нападник Рубен Варгас і хавбек іспанської національної команди Фабіан Руїс.

Англієць оформив справжній шедевр на п'ятій доданій арбітром хвилині протистояння зі Словаччиною. Після виконання ауту Беллінгем наважився пробити через себе в падінні з центру штрафного майданчика. М'яч затріпотів у сітці, а "Три леви" перевели матч в овертайм.

Вільямс погасив мрії збірної Грузії про камбек третім голом. Він отримав передачу ліворуч в атаці, просунувся вперед і потужно пробив під поперечину. Навіть "маг у воротах" Мамардашвілі нічого не зміг зробити з таким пострілом іспанського вінгера.

Натомість зірка збірної Швейцарії Варгас поховав надії Італії на позитивний результат. На куті штрафного він отримав передачу Ебішера та розкішно правою поклав м'яч у дальню дев'ятку. Доннарумма стрибнув ефектно, але неефективно.

Останнім до підбірки потрапив Руїс. Працьовитий хавбек "Фурії Рохи" опинився в ролі центрфорварда на старті другої половини. З новою роллю впорався – головою замкнув дальню стійку після навісу Ямала з правого краю поля.