RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Бисиклета Беллингема и соло Уильямса: видео кандидатов УЕФА на гол 1/8 финала Евро-2024

Фото: Гол Джуда Беллингема с высоты птичьего полета (facebook.com/EnglandTeam)
Автор: Антон Федорцив

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил список претендентов на звание автора лучшего забитого мяча на первой стадии плей-офф чемпионата Европы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира.

В список номинантов традиционно попали четыре футболиста. За приз сразятся полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем, вингер Испании Нико Уильямс, швейцарский нападающий Рубен Варгас и хавбек испанской национальной команды Фабиан Руис.

Англичанин оформил настоящий шедевр на пятой добавленной арбитром минуте противостояния со Словакией. После выполнения аута Беллингем решился пробить через себя в падении из центра штрафной. Мяч затрепетал в сетке, а "Три льва" перевели матч в овертайм.

 

 

 

Уильямс погасил мечты сборной Грузии о камбэке третьим голом. Он получил передачу слева в атаке, продвинулся вперед и мощно пробил под перекладину. Даже "маг в воротах" Мамардашвили ничего не смог поделать с таким выстрелом испанского вингера.

 

 

 

В свою очередь звезда сборной Швейцарии Варгас похоронил надежды Италии на положительный результат. На углу штрафной он получил передачу Эбишера и роскошно правой уложил мяч в дальнюю девятку. Доннарумма прыгнул эффектно, но неэффективно.

 

 

 

Последним в подборку попал Руис. Трудолюбивый хавбек "Фурии Рохи" оказался в роли центрфорварда на старте второй половины. С новой ролью справился – головой замкнул дальнюю штангу после навеса Ямала с правого края поля.

 

 

К слову, накануне сборная Турции неожиданно обыграла Австрию в 1/8 финала Евро-2024.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евро 2024Сборная ИспанииСборная Англии