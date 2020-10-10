ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В Бишкеке ввели комендантский час

Бишкек, Суббота 10 октября 2020 14:27
В Бишкеке ввели комендантский час
Фото: протесты в Бишкеке (twitter.com/hooligan_ilya)
Автор: Максим Зайченко

В столице Киргизии Бишкеке ввели комендантский час с 21:00 до 05:00. Такое решение принято в связи с массовыми протестами в городе.

Об этом говорится в постановлении пресс-службы ГУВД Бишкека.

Комендантский час вводится для всех граждан, кроме чиновников и силовиков.

"Комендантский час распространяется для всех граждан, и лиц без гражданства за исключением государственных и муниципальных служащих, которые работают и способствует деятельности комендатуры", - отметили в ведомстве.

Кроме этого, в Бишкеке вводится запрет на продажу оружия и алкогольных напитков с 18:00, а также запрещается проведение митингов, собраний и уличных шествий. В городе действует особый режим въезда и выезда.

Напомним, ранее сообщалось, что утром 10 октября к Бишкеку направили колонны из бронетранспортеров и грузовиков с солдатами. К резиденции президента, где должно пройти заседание парламента, выдвинулась военная техника.

Ранее власти Киргизии объявили режим ЧП в Бишкеке. Военные должны организовать блокпосты, пресечь вооруженные столкновения, а также обеспечить охрану правопорядка и защиту мирного населения.

В Бишкеке уже шестые сутки продолжаются массовые митинги несогласных с итогами выборов в парламент страны, которые прошли 4 октября. Митингующие после столкновений с силовиками захватили здание парламента страны и президентской администрации.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины В мире Киргизия
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь