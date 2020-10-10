К столице Киргизии в рамках ЧП продолжают стягивать военную технику

Фото: силовики на бронетехнике (Smi.today)

К столице Киргизии Бишкеку продолжают подходить колонны из бронетранспортеров и грузовиков с солдатами. К резиденции президента, где в субботу, 10 октября, должно пройти заседание парламента, выдвинулась военная техника.

Об этом сообщает 24.kg.

Уточняется, что машины проехали по проспекту Манаса. При этом еще одна колонна вошла в Бишкек с запада и проследовала по проспекту Чуй в сторону центра киргизской столицы в сопровождении милицейских патрулей.

В этой колонне замечены тонированные автобусы, военные грузовики и БТР.

По предварительным данным, на предстоящем заседании депутаты должны утвердить кандидатуру нового премьер-министра. Заседание пройдет в резиденции в связи с тем, что во время протестов в Бишкеке здание парламента было разгромлено демонстрантами.

Напомним, ранее сообщалось, что Жээнбеков объявил ЧП в Бишкеке, военные должны организовать блокпосты, пресечь вооруженные столкновения, а также обеспечить охрану правопорядка и защиту мирного населения.

После этого на центральной площади начались столкновения протестующих. Стороны закидывали друг друга камнями и бутылками, началась массовая драка.

По данным местных СМИ, конфликт произошел между сторонниками бывшего президента Алмазбека Атамбаева и депутата Садыра Жапарова, который претендует на пост исполняющего обязанности главы правительства. Кроме того, на площади были слышны звуки стрельбы.