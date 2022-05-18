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Биржа QMALL запускает криптобанк и крупнейший лаунчпад в Европе

Фото: биржа QMALL запускает криптобанк и крупнейший лаунчпад в Европе (qmall.io)
Автор: Артем Горовенко

Украинская криптобиржа QMALL в партнерстве с банком МТБ планирует выпуск пластиковых карт с поддержкой криптовалют, которыми можно будет расплачиваться за товары и услуги и даже снимать фиатные деньги в любых банкоматах страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CEO проекта Богдана Прилепу.

Чтобы получить карту, необходимо подать заявку и сделать вклад от 200 токенов QMALL в Qbox с доходностью в 36% годовых. Qbox это стейкинг пул, в который пользователи депонируют токены для поддержки блокчейн сети, получая за это вознаграждение.

Прием онлайн-заявок на карты откроется на бирже в ближайшее время.

Также, команда QMALL сообщает, что c 15 июня будет запущен первый проект на лаунчпаде биржи. Инвестиционная площадка станет крупнейшей в Европе, доступной для криптовалютных стартапов из разных стран. Пользователи смогут инвестировать в криптопроекты только посредством использования биржевого токена. Таким образом, биржа создает дополнительные стимулы для покупки и хранения токена QMALL, что вероятнее всего приведет к увеличению спроса на актив.

Для запуска лаунчпада компания заключила партнерство с Sophia Antipolis - крупнейшим IT парком Европы, и переместила центральный офис биржи на живописный Юг Франции, в город Ниццу.

Филипп Мариани (Philippe Mariani), директор крупнейшего технопарка Европы Sophia Antipolis и Богдан Прилепа (Bohdan Prylepa), сооснователь QMALL

Также с 1 июня на платформе будут добавлены пары с евро, а в сентябре 2022 года планируется выпуск пластиковых карт с поддержкой евро, интегрированных с европейскими платежными системами.

К концу 2022 года криптобиржа планирует запуск собственной метавселенной.

Напомним, один из основателей проекта Николай Удянский - украинский IT-бизнесмен, который входит в ТОП-100 самых богатых украинцев 2021 года по версии Forbes.

В свою очередь, Богдан Прилепа - CEO и основатель биржи Qmall, который запустил до этого множество блокчейн-стартапов и криптовалютных бирж, входящих в ТОП-100 бирж на coinmarketcap.

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ЕвропаБогдан ПрилепакриптоиндустрияНиколай Удянский