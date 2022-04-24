Биржа Nasdaq закроет доступ для российских инвесторов

Одна из крупнейших в мире бирж Nasdaq закрывает доступ для российских инвесторов. Ограничение начнет действовать с 29 апреля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Коммерсант.
Указывается, что инверторы из России больше не будут иметь доступ к актуальным рыночным данным бирж Nasdaq. Любые активные подписки на рыночные данные будут автоматически отменены.
Ограничение коснется всех российских брокеров, которые работают с биржами Nasdaq в США и странах Северной Европы.
Стоит отметить, что Nasdaq - это американская биржа, специализирующаяся на акциях высокотехнологичных компаний. Одна из основных фондовых бирж США.
Напомним, криптовалютная биржа Binance отключила подсанкционные российские банки.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.