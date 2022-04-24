Біржа Nasdaq закриє доступ для російських інвесторів

Одна з найбільших у світі бірж Nasdaq закриває доступ для російських інвесторів. Обмеження почне діяти з 29 квітня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Комерсант .

Вказується, що інвертори з Росії більше не матимуть доступ до актуальних ринкових даних бірж Nasdaq. Будь-які активні підписки на ринкові дані будуть автоматично скасовані.

Обмеження торкнеться всіх російських брокерів, які працюють з біржами Nasdaq в США і країнах Північної Європи.

Варто відзначити, що Nasdaq - це американська біржа, що спеціалізується на акціях високотехнологічних компаній. Одна з основних фондових бірж США.