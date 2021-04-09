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Биолог: южноафриканский штамм COVID более смертоносный, но пока неясно насколько

Автор: Юлия Струк, Ульяна Безпалько

Директор Института биохимии имени А.В. Палладина НАН Украины, доктор биологических наук Сергей Комиссаренко заявил, что южноафриканский штамм коронавируса очень напоминает бразильский. Он является более смертоносным.

Об этом он рассказал в комментарии РБК-Украина.

"Южноафриканский штамм, кстати, очень напоминает бразильский. Если этот вариант более контагиозный, то он заражает больше людей. Соответственно, больше людей болеет и, к сожалению, умирает... Насчет того, насколько он более летальный, пока сложно сказать", - отметил биолог.

По словам Комиссаренко, этот вирус ведет себя более агрессивно, он вызывает более тяжелое течение болезни и поражает людей более молодого возраста.

"Хотя самая высокая летальность остается среди людей преклонного возраста (70+) и имеющих сопутствующие заболевания. В первую очередь, это болезни, связанные с почками, печенью или легкими, хроническая пневмония, болезни сердца и диабет", - заявил ученый.

Напомним, 7 апреля в Полтавской области подтвердили так называемый "южноафриканский" штамм коронавируса. Ранее глава Минздрава Максим Степанов говорил, что этот штамм подтвердили на территории Украины.

Распространение "южноафриканского" штамма коронавируса подтвердили и на территории Тернопольской области.

Кроме того, в Кировоградской области обнаружили украинскую мутацию "британского" штамма коронавируса.

Как писало РБК-Украина, глава комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий заявил, что адаптивный карантин, который был введен в Украине последние полгода, не может сдержать нашествие штаммов коронавируса. Украине нужен общенациональный локдаун.

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