Біолог: південноафриканський штам COVID більш смертоносний, але поки неясно наскільки

Директор Інституту біохімії імені О.В. Палладіна НАН України, доктор біологічних наук Сергій Комісаренко заявив, що південноафриканський штам коронавірусу дуже нагадує бразильський. Він є більш смертоносним.

Про це він розповів в коментарі РБК-Україна.

"Південноафриканський штам, до речі, дуже нагадує бразильський. Якщо цей варіант більш контагіозний, то він заражає більше людей. Відповідно, більше людей хворіє і, на жаль, помирає... Щодо того, наскільки він більш летальний, поки складно сказати", - зазначив біолог.

За словами Комісаренка, цей вірус поводиться агресивніше, він викликає важчий перебіг хвороби і вражає людей більш молодого віку.

"Хоча найвища летальність залишається серед людей похилого віку (70+) і тих, які мають супутні захворювання. У першу чергу, це хвороби, пов'язані з нирками, печінкою або легкими, хронічна пневмонія, хвороби серця і діабет", - заявив учений.