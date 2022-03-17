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Биофармацевтическая компания AbbVie прекращает поставки ботокса и филлеров в Россию

Фото: AbbVi заморозила поставки в Россию ботокса и филлеров (abbvie.com)
Автор: Владимир Костырин

Американская биофармацевтическая компания AbbVie прекратила поставки в Россию ботокса и филлеров, которые используют в эстетической медицине. Решение о заморозке принято из-за международных санкций и войны РФ против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление компании.

"Поскольку трагические события в Украине продолжают разворачиваться, AbbVie временно приостановила работу всех наших продуктов для эстетической медицины в России. У нас нет производственных предприятий в регионе", - рассказали в компании.

Также американские фармацевты отметили, что продолжат следить за безопасностью своих сотрудников в Украине и близлежащем регионе.

Обратим внимание, что если ботоксу можно найти замену за счет локальных производителей, то в случае с филерами - нет никакой альтернативы.

Добавим, что некоторые другие иностранные фармацевтических компании, в частности Pfizer, Lilly, AbbVie, Sanofi и MSD, также выступили с заявлениями об отказе проведения в РФ клинических исследований своих препаратов.

Ранее сообщалось, что швейцарская фармкомпания Novartis приостанавливает инвестиции в Россию.

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Российская Федерацияфармацевтические компании