Биофармацевтическая компания AbbVie прекращает поставки ботокса и филлеров в Россию

"Поскольку трагические события в Украине продолжают разворачиваться, AbbVie временно приостановила работу всех наших продуктов для эстетической медицины в России. У нас нет производственных предприятий в регионе", - рассказали в компании.

Также американские фармацевты отметили, что продолжат следить за безопасностью своих сотрудников в Украине и близлежащем регионе.

Обратим внимание, что если ботоксу можно найти замену за счет локальных производителей, то в случае с филерами - нет никакой альтернативы.

Добавим, что некоторые другие иностранные фармацевтических компании, в частности Pfizer, Lilly, AbbVie, Sanofi и MSD, также выступили с заявлениями об отказе проведения в РФ клинических исследований своих препаратов.