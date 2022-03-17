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Біофармацевтична компанія AbbVie припиняє поставки ботоксу і філерів у Росію

Фото: AbbVi заморозила поставки в Росію ботокса і філерів (abbvie.com)
Автор: Володимир Костирін

Американська біофармацевтична компанія AbbVie припинила поставки в Росію ботоксу і філерів, які використовують в естетичній медицині. Рішення про замороження прийнято через міжнародні санкції та війну РФ проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву компанія.

"Оскільки трагічні події в Україні продовжують розгортатися, AbbVie тимчасово призупинила роботу всіх наших продуктів для естетичної медицини в Росії. У нас немає виробничих підприємств в регіоні", - розповіли в компанії.

Також американські фармацевти наголосили, що продовжать стежити за безпекою своїх співробітників в Україні та прилеглому регіоні.

Звернемо увагу, що якщо ботоксу можна знайти заміну за рахунок локальних виробників, то в разі філерами - немає жодної альтернативи.

Додамо, що деякі інші іноземні фармацевтичні компанії, зокрема Pfizer, Lilly, AbbVie, Sanofi та MSD, також виступили із заявами про відмову проведення у РФ клінічних досліджень своїх препаратів.

Раніше повідомлялося, що швейцарська фармкомпанія Novartis призупиняє інвестиції в Росію.

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