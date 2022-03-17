Біофармацевтична компанія AbbVie припиняє поставки ботоксу і філерів у Росію

"Оскільки трагічні події в Україні продовжують розгортатися, AbbVie тимчасово призупинила роботу всіх наших продуктів для естетичної медицини в Росії. У нас немає виробничих підприємств в регіоні", - розповіли в компанії.

Також американські фармацевти наголосили, що продовжать стежити за безпекою своїх співробітників в Україні та прилеглому регіоні.

Звернемо увагу, що якщо ботоксу можна знайти заміну за рахунок локальних виробників, то в разі філерами - немає жодної альтернативи.

Додамо, що деякі інші іноземні фармацевтичні компанії, зокрема Pfizer, Lilly, AbbVie, Sanofi та MSD, також виступили із заявами про відмову проведення у РФ клінічних досліджень своїх препаратів.