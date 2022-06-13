Binance приостановила вывод средств в биткоинах: названа причина

На крупнейшей криптобирже Binance возникли технические сложности с выводом Bitcoin в сети $BTC.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на администрацию компании в Twitter.
Отмечается, что такая проблема связана с зависшей транзакцией в сети, которая вызвала большую очередь.
"Команда специалистов уже работает над устранением этой проблемы и, как ожидается, в скором времени предоставит дополнительную информацию", - написали представители криптобиржи.
При этом в Binance добавляют, что от возникших неполадок пострадала только сеть Bitcoin. Пользователи могут выводить $BTC на Ethereum или BNB Chain, пока проводятся технические работы.
Напомним, ранее стало известно, что в начале 2022 года стоимость биткоина во время торговой сессии опустилась ниже отметки в 40 тысяч долларов.
По состоянию на 13 июня стоитмость биткоина опустилась уже ниже 25 тысяч долларов.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.