Binance приостановила вывод средств в биткоинах: названа причина

Отмечается, что такая проблема связана с зависшей транзакцией в сети, которая вызвала большую очередь.

"Команда специалистов уже работает над устранением этой проблемы и, как ожидается, в скором времени предоставит дополнительную информацию", - написали представители криптобиржи.

При этом в Binance добавляют, что от возникших неполадок пострадала только сеть Bitcoin. Пользователи могут выводить $BTC на Ethereum или BNB Chain, пока проводятся технические работы.