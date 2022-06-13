Binance призупинила виведення коштів у біткоїнах: названо причину

Зазначається, що така проблема пов'язана з транзакцією, що зависла в мережі. Вона викликала велику чергу.

"Команда фахівців вже працює над усуненням цієї проблеми і, як очікується, незабаром надасть додаткову інформацію", - написали представники криптобіржі.

При цьому в Binance додають, що від неполадок постраждала тільки мережа Bitcoin. Користувачі можуть виводити $BTC на Ethereum або BNB Chain, доки проводяться технічні роботи.