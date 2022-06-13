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Binance призупинила виведення коштів у біткоїнах: названо причину

Фото: Binance призупинила виведення коштів у біткоїнах (pixabay.com)
Автор: Іван Носальський

На найбільшій криптобіржі Binance виникли технічні складнощі з виведенням Bitcoin у мережі $BTC.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на адміністрацію компанії у Twitter.

Зазначається, що така проблема пов'язана з транзакцією, що зависла в мережі. Вона викликала велику чергу.

"Команда фахівців вже працює над усуненням цієї проблеми і, як очікується, незабаром надасть додаткову інформацію", - написали представники криптобіржі.

При цьому в Binance додають, що від неполадок постраждала тільки мережа Bitcoin. Користувачі можуть виводити $BTC на Ethereum або BNB Chain, доки проводяться технічні роботи.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що на початку 2022 року вартість біткоїну під час торгової сесії опустилася нижче за відмітку в 40 тисяч доларів.

Станом на 13 червня вартість біткоїну знизилася до 25 тисяч доларів.

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