Впервые с августа 2021 года: стоимость биткоина упала ниже 40 тысяч долларов
Фото: стоимость биткоина упала ниже 40 тысяч долларов (Getty Images)
В понедельник, 10 января, стоимость биткоина во время торговой сессии опустилась ниже отметки в 40 тысяч долларов. Такой показатель зафиксирован впервые с августа 2021 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Coin Telegraph.
Отмечается, что падение составило 4,36% до 39 739 долларов.
Курс биткоина снижается третью неделю подряд. Суммарно за это время криптовалюта подешевела более чем на 20%. Причем сильнейшее падение пришлось на первую неделю года, когда инвесторы получили новогодний "подарок" в виде удешевления биткоина на 13%.
Напомним, курс биткоина начал падать на фоне протестов в Казахстане.
Как писало РБК-Украина, на Казахстан приходится 18,1% хешрейта биткоина.