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Біля Вишгороду лунатимуть вибухи: що відомо

Фото: біля Вишгорода лунатимуть вибухи (ілюстрація/GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

У Вишгородському районі Київської області у вівторок, 29 листопада, проводяться навчання для саперів. Тому в деяких громадах області можливо чути звуки вибухів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську ОВА.

"Серед запланованих заходів - відпрацювання навичок вилучення та ліквідації вибухонебезпечних предметів", - йдеться в повідомленні.

Мешканців закликали зберігати спокій та в разі повітряної тривоги негайно переходити до укриттів.

Як повідомлялось, внаслідок ракетного удару Росії по Вишгороду (Київська область) 23 листопада загинули 7 людей. Ще 35 людей постраждали, зокрема 6 дітей. Найменшій дівчинці 5 років.

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