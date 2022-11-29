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Возле Вышгорода будут раздаваться взрывы: что известно

Фото: возле Вышгорода будут раздаваться взрывы (иллюстрация/GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

В Вышгородском районе Киевской области во вторник, 29 ноября, проводятся учения для саперов. Поэтому в некоторых общинах области можно слышать звуки взрывов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую ОВА.

"Среди запланированных мероприятий - отработка навыков изъятия и ликвидации взрывоопасных предметов", - говорится в сообщении.

Жителей призвали сохранять спокойствие и в случае воздушной тревоги немедленно переходить в укрытия.

Как сообщалось, в результате ракетного удара России по Вышгороду (Киевская область) 23 ноября погибли 7 человек. Еще 35 человек пострадали, в том числе 6 детей. Самой маленькой девочке 5 лет.

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