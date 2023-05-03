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Біля узбережжя Чорного моря зафіксували третій розвідувальний літак НАТО

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Україна, Середа 03 травня 2023 18:23
Біля узбережжя Чорного моря зафіксували третій розвідувальний літак НАТО Фото: біля узбережжя Чорного моря зафіксували третій розвідувальний літак НАТО (wikipedia)
Автор: Наталія Кава

У середу, 3 травня, біля узбережжя Чорного моря було помічено розвідувальний лайнер ВПС Великої Британії. Це вже третє повітряне судно, яке проводило розвідку у вказаному районі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Flightradar24.

За даними моніторингового сервісу, у повітряному просторі Румунії біля узбережжя Чорного моря було зафіксовано британській літак Boeing RC-135W Rivet Joint з позивним RRR7203.

Виходячи з траєкторії його польоту, можна зробити висновок, що він патрулює узбережжя.

Також сьогодні біля узбережжя Чорного моря було помічено літаки Італії та Британії. Один з них - розвідувальний.

Біля узбережжя Чорного моря зафіксували третій розвідувальний літак НАТО

Фото: літак НАТО біля Чорного моря (скриншот)

Нагадаємо, такий самий літак Італії фіксували біля узбережжя Чорного моря 20 квітня.

Також ми писали, що 9 квітня американський розвідувальний безпілотник RQ-4B Global Hawk був помічений у небі над Румунією.

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