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Італія направила розвідувальний літак до узбережжя Чорного моря

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Четвер 20 квітня 2023 18:14
Італія направила розвідувальний літак до узбережжя Чорного моря Ілюстративне фото: Італія направила розвідувальний літак до узбережжя Чорного моря (flickr by Picture Joe)
Автор: Іван Носальський

Розвідувальний літак Італії наблизився до узбережжя Чорного моря. Він знаходиться у повітряному просторі Румунії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Flightradar24.

Виходячи з даних сервісу, можна зробити висновок, що літак Gulfstream G550 AEW патрулює чорноморське узбережжя Румунії.

Італія направила розвідувальний літак до узбережжя Чорного моря Фото: карта польоту розвідувального літака Італії (натисніть, щоб збільшити)

При цьому повітряне судно не заходить у повітряний простір над акваторією Чорного моря.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що наприкінці березня над Чорним морем зафіксували розвідувальний літак Boeing RC-135.

Також ми писали, що росіяни 14 березня збили американський дрон MQ-9 Reaper, який проводив розвідку над Чорним морем.

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Черное море Італія
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