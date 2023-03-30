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У побережья Чили произошло мощное землетрясение

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Четверг 30 марта 2023 21:10
У побережья Чили произошло мощное землетрясение Фото: У побережья Чили произошло мощное землетрясение (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В четверг, 30 марта, у побережья Чили произошло землетрясение, магнитуда которого составила 6,4 балла по шкале Рихтера.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.

Эпицентр подземных толчков располагался в 123 км от города Талькауано и в 94 км от города Конститусьон. Очаг залегал на глубине 15 километров.

Отмечается, что толчки также ощущались и в Аргентине.

О разрушениях и возможных пострадавших пока не сообщается.

У побережья Чили произошло мощное землетрясение

Напомним, 26 марта у берегов Филиппин произошло землетрясение в 5,6 балла.

Кроме того, 27 февраля во временно оккупированном Крыму произошло землетрясение магнитудой 4,4 балла по шкале Рихтера.

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