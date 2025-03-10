Біля узбережжя Британії у Північному морі зіштовхнулись нафтовий танкер та вантажне судно

Нафтовий танкер зіштовхнувся з ватажним судном у Північному морі біля північно-східного узбережжя Великої Британії. Там почалась масштабна пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

За даними берегової охорони Британії, на місце події вже направлено гелікоптер і рятувальні шлюпки з довколишніх міст, а також "судна з можливістю гасіння пожежі".

"Було викликано рятувальний гелікоптер берегової охорони з Гамберсайда, а також рятувальні шлюпки зі Скегнесса, Брідлінгтона, Мейплторпа і Клітхорпса, літак берегової охорони і прилеглі судна, здатні впоратися з пожежею", - сказано в повідомленні.

https://www.rbc.ua/rus/news/italiyi-naftovomu-tankeri-prolunali-vibuhi-1739864761.html

За попередніми даними, зіштовхнулись танкер Stena Immaculate під прапором США і контейнеровоз Solong під прапором Мадейри, автономного регіону Португалії.

Відомо, що судно Solong вийшло з шотландського порту Гренджмут у неділю ввечері і прямувало в Роттердам. А судно Stena Immaculate стояло на якорі біля узбережжя недалеко від міста Халл після того, як минулого місяця вийшло з грецького порту Агіоі Теодороі.