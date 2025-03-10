У побережья Британии в Северном море столкнулись нефтяной танкер и грузовое судно

Нефтяной танкер столкнулся с ватажным судном в Северном море у северо-восточного побережья Великобритании. Там начался масштабный пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

По данным береговой охраны Британии, на место происшествия уже направлены вертолет и спасательные шлюпки из близлежащих городов, а также "суда с возможностью тушения пожара".

"Был вызван спасательный вертолет береговой охраны из Гамберсайда, а также спасательные шлюпки из Скегнесса, Бридлингтона, Мейплторпа и Клитхорпса, самолет береговой охраны и близлежащие суда, способные справиться с пожаром", - сказано в сообщении.

https://www.rbc.ua/ukr/news/italiyi-naftovomu-tankeri-prolunali-vibuhi-1739864761.html

По предварительным данным, столкнулись танкер Stena Immaculate под флагом США и контейнеровоз Solong под флагом Мадейры, автономного региона Португалии.

Известно, что судно Solong вышло из шотландского порта Гренджмут в воскресенье вечером и направлялось в Роттердам. А судно Stena Immaculate стояло на якоре у побережья недалеко от города Халл после того, как в прошлом месяце вышло из греческого порта Агиои Теодорои.