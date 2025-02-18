В Італії на нафтовому танкері пролунали вибухи, він міг перевозити російську нафту

На півночі Італії у ніч на 15 лютого прогриміли два вибухи, після яких пошкодження виявили на нафтовому танкері SeaJewel. Наразі корабель стоїть на якорі поблизу узбережжя Савони.

За даними ЗМІ, судно має течію нижче ватерлінії, однак витоку нафти не було зафіксовано. Як пише видання, екологічної катастрофи не сталося завдяки листам металу в камері безпеки, які не дозволили вилитися нафті в море.

За попередніми даними, внаслідок вибуху також ніхто не постраждав, затоплення судну не загрожує. Однак екіпаж стверджує, що перед вибухами було чути два гучні удари.

Під час огляду на судні було виявлено два зігнуті всередину листи корпусу. Журналісти вважають, що це може свідчити про наявність двох пристроїв, розташованих на зовнішній стороні корпусу.

На місці події берегова охорона Савони оглядає місце події разом з водолазами. Наразі слідчі не розголошують жодної додаткової інформації.

Адміністрація порту опублікувала повідомлення, в якому реконструювала інцидент наступним чином: "Під час розвантаження сирої нафти спеціалізований персонал, який наглядав за цими операціями, помітив деякі аномалії в процедурі розвантаження, і вирішив, за погодженням з цим портовим офісом, з міркувань обережності, перервати їх. Офіс капітана порту негайно запровадив процедури, передбачені планами порту щодо боротьби із забрудненням та пожежогасіння. Про розливи або травми персоналу не повідомлялося. Наразі на борту судна проводяться технічні розслідування, щоб перевірити походження цих аномалій та усунути їх, щоб операції могли продовжуватися в безпеці".

Прокуратура Савони відкрила справу щодо інциденту та розглядає всі можливі версії, включно з терактом. До розслідування долучилися прокуратура Генуї та управління з боротьби з мафією і тероризмом. Видання IVG повідомляє, що є три факти, які підтверджують версію вибуху: пробоїна нижче ватерлінії, характер пошкоджень зігнутими всередину листами та загибель риби в районі інциденту

Seajewel, довжиною 245 метрів і шириною 42 метри, був побудований у 2009 році та зараз ходить під прапором Мальти. Він прибув у п'ятницю 14 лютого з Алжиру. У ЗМІ танкер згадується серед суден, які продовжують транспортувати російську нафту до Європейського Союзу, попри санкції, пов'язані з війною в Україні.