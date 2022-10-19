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Біля Туреччини вперше за кілька місяців виявили морську міну

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Середа 19 жовтня 2022 14:57
Біля Туреччини вперше за кілька місяців виявили морську міну Фото: біля Туреччини вперше за кілька місяців виявили морську міну (ілюстрація / wikipedia)
Автор: Руслан Гаращенко

Біля берегів Туреччини, неподалік міста Кирклареллі, вперше з липня виявили морську міну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Міноборони Туреччини.

Повідомляється, що після виявлення небезпечного предмета, до місця були направлені групи підводної оборони спецназу Туреччини. Силовики зуміли знешкодити та знищити міну.

Зазначимо, що це перший із липня випадок, коли біля берегів Туреччини виявили міну.

Нагадаємо, кілька днів тому на кутовій шахті в Туреччині пролунав вибух. Пізніше стало відомо, що внаслідок пригоди загинула щонайменше 41 людина.

За попередніми висновками вибух був викликаний метаном, який накопичується у вугільних шахтах.

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