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Біля Туапсе Краснодарського краю РФ чули вибухи, повідомляють про атаку дрону

Фото: біля Туапсу Краснодарського краю РФ чули вибухи (росЗМІ)
Автор: Константин Широкун

У районі міста Туапсе Краснодарського краю РФ було чути вибухи сьогодні вночі, 22 вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ASTRA.

Влада Туапсинського району заявила, що в районі 4:30 система ППО нібито "відпрацювала" по невідомому безпілотнику.

"На березі пошкоджень та порушень об'єктів інфраструктури, будівель та споруд немає. Постраждалих немає. Скарг від населення не надходило", - йдеться у повідомленні адміністрації.

Місцеві жителі у соцмережах зазначають, що вночі над містом з боку моря було чути кілька гучних вибухів.

Вибухи у Росії

На території Російської Федерації останнім часом все частіше трапляються різні пожежі, лунають вибухи. Влада в російських регіонах не рідко скаржиться на нібито "атаки безпілотників".

Так, учора пізно ввечері, 21 вересня, у Тулі РФ пролунали потужні вибухи, частина міста залишилася без світла.

Крім того, 17 вересня в Орлі пролунав вибух, після чого сталася пожежа на нафтобазі. Перед цим місцеві жителі розповідали, що чули звук дрону.

Також нещодавно повідомлялося, що дрон атакував "Рєдкінський дослідний завод" у Тверській області Росії, і стався вибух. Підприємство займається виробництвом унікальної продукції для авіації та космічної промисловості.

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Краснодарский крайвибухиРосійська Федерація